Нужна схема электрики
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Нужна схема электрики
Решили при ремонте поменять проводку в квартире, нашла электрика – по отзывам специалист неплохой, деньги тоже берет разумные. Но на просьбу предоставить схему сказал, что это лишнее – типа схемы для сметы составляют, а мы и так договорились. Настаивать или пусть делает?
Re: Нужна схема электрики
У нас такая же история была, когда мы делали ремонт. А через год, когда мы захотели повесить новую люстру, пришлось вскрывать полстены, чтобы понять, где какой провод. Поэтому я за то, чтобы схема была – тем более, что тут https://cenerg.ru/articles/generator-odn-shem/ ее можно составить буквально за пару минут, если планировка стандартная. Можете, кстати, и сами это сделать, это не сложно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя