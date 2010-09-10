Нужна схема электрики

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3260
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Нужна схема электрики

Сообщение klonik » 04 сен 2026, 17:14

Решили при ремонте поменять проводку в квартире, нашла электрика – по отзывам специалист неплохой, деньги тоже берет разумные. Но на просьбу предоставить схему сказал, что это лишнее – типа схемы для сметы составляют, а мы и так договорились. Настаивать или пусть делает?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3256
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Нужна схема электрики

Сообщение zevc » 04 сен 2026, 22:28

У нас такая же история была, когда мы делали ремонт. А через год, когда мы захотели повесить новую люстру, пришлось вскрывать полстены, чтобы понять, где какой провод. Поэтому я за то, чтобы схема была – тем более, что тут https://cenerg.ru/articles/generator-odn-shem/ ее можно составить буквально за пару минут, если планировка стандартная. Можете, кстати, и сами это сделать, это не сложно.
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