Сообщение klonik » 04 сен 2026, 17:14

Решили при ремонте поменять проводку в квартире, нашла электрика – по отзывам специалист неплохой, деньги тоже берет разумные. Но на просьбу предоставить схему сказал, что это лишнее – типа схемы для сметы составляют, а мы и так договорились. Настаивать или пусть делает?