Подарок на юбилей директору

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3260
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подарок на юбилей директору

Сообщение klonik » 04 сен 2026, 17:34

У нашего директора скоро юбилей, 60 лет. Ищем вариант какого-то крутого подарка – раньше обходились элитным алкоголем, в этот раз нужно что-то особенное. Есть ли компании, которые делают эксклюзивные вещи под заказ?  И не просто делают, а смогут предложить что-то подходящее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3256
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подарок на юбилей директору

Сообщение zevc » 04 сен 2026, 23:08

Мы нашли решение у них https://suvy.ru/ , делают персонализированные статуэтки и макеты любой сложности — мы заказали модель здания нашей компании с подсветкой. Получилось очень эффектно и действительно эксклюзивно. Директор был в восторге, до сих пор стоит в кабинете на видном месте. Честно говоря, до этого даже бы и не подумала, что такое можно сделать – но выглядит реально круто.
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