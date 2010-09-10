Сообщение klonik » 04 сен 2026, 17:34

У нашего директора скоро юбилей, 60 лет. Ищем вариант какого-то крутого подарка – раньше обходились элитным алкоголем, в этот раз нужно что-то особенное. Есть ли компании, которые делают эксклюзивные вещи под заказ? И не просто делают, а смогут предложить что-то подходящее?