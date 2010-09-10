Как внедрение авторизации звонком повлияло на стоимость отправки одноразовых паролей для нашего бизнеса
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Как внедрение авторизации звонком повлияло на стоимость отправки одноразовых паролей для нашего бизнеса
Влияние внедрения можно разделить на три ключевых финансовых аспекта:
1. Прямое снижение тарифов
Стоимость одного СМС-сообщения для бизнеса нестабильна: она зависит от оператора получателя, его текущего статуса (домашний регион или роуминг), а также от ценовой политики агрегаторов SMS-шлюзов. В среднем по рынку один код подтверждения обходился нам в 3,5–4 рубля за доставку.
Авторизация через звонок работает иначе. Сервис совершает сбрасываемый вызов на номер пользователя. Стоимость такого технического действия через платформу LoginBot https://loginbot.ru/ составляет доли рубля — примерно в 8–10 раз дешевле самого доступного СМС-тарифа. При нашем объеме регистраций это мгновенно отразилось на ежемесячных счетах.
2. Изменение структуры успешных доставок
Раньше значительная часть бюджета буквально сгорала впустую из-за несовершенства мобильных сетей. Мы платили за каждое инициированное сообщение, но если у клиента был слабый сигнал в подземном паркинге, перегружена базовая станция или закончились бесплатные входящие СМС в роуминге, пароль не доходил. Нам приходилось отправлять повторные сообщения (часто со скидкой по Fallback-каналам), чтобы удержать клиента в воронке.
Звонок — гораздо более устойчивый протокол связи. Сеть пытается установить соединение даже при слабом сигнале, а факт звонка фиксируется системой как успешная попытка верификации. Процент «недошедших» подтверждений упал практически до нуля. Мы перестали платить дважды за одну и ту же попытку входа одного и того же пользователя.
3. Итоговые цифры экономии
До внедрения стоимость отправки OTP составляла существенную нагрузку на юнит-экономику проекта — около 180 тысяч рублей ежемесячно при базе активных пользователей порядка 50 000 человек. Это была стабильная цифра, которая росла пропорционально рекламным бюджетам.
После перехода на авторизацию звонком расходы на этот канал сократились почти на 70%. Ежемесячный платеж стал предсказуемым и низким, что позволило высвободить значительный объем оборотных средств. Годовая экономия составила более 1,5 миллионов рублей только на прямых выплатах операторам и шлюзам. Эти деньги были реинвестированы в закупку товарных остатков, так как наш бизнес связан с сезонным спросом на автозапчасти.
Таким образом, переход на технологию Flash Call позволил трансформировать самую непредсказуемую и дорогую техническую операцию в бизнесе — подтверждение личности клиента — в дешевый, надежный и прозрачный процесс. Окупаемость внедрения платформы произошла уже на второй месяц исключительно за счет разницы в тарифах между текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами.
1. Прямое снижение тарифов
Стоимость одного СМС-сообщения для бизнеса нестабильна: она зависит от оператора получателя, его текущего статуса (домашний регион или роуминг), а также от ценовой политики агрегаторов SMS-шлюзов. В среднем по рынку один код подтверждения обходился нам в 3,5–4 рубля за доставку.
Авторизация через звонок работает иначе. Сервис совершает сбрасываемый вызов на номер пользователя. Стоимость такого технического действия через платформу LoginBot https://loginbot.ru/ составляет доли рубля — примерно в 8–10 раз дешевле самого доступного СМС-тарифа. При нашем объеме регистраций это мгновенно отразилось на ежемесячных счетах.
2. Изменение структуры успешных доставок
Раньше значительная часть бюджета буквально сгорала впустую из-за несовершенства мобильных сетей. Мы платили за каждое инициированное сообщение, но если у клиента был слабый сигнал в подземном паркинге, перегружена базовая станция или закончились бесплатные входящие СМС в роуминге, пароль не доходил. Нам приходилось отправлять повторные сообщения (часто со скидкой по Fallback-каналам), чтобы удержать клиента в воронке.
Звонок — гораздо более устойчивый протокол связи. Сеть пытается установить соединение даже при слабом сигнале, а факт звонка фиксируется системой как успешная попытка верификации. Процент «недошедших» подтверждений упал практически до нуля. Мы перестали платить дважды за одну и ту же попытку входа одного и того же пользователя.
3. Итоговые цифры экономии
До внедрения стоимость отправки OTP составляла существенную нагрузку на юнит-экономику проекта — около 180 тысяч рублей ежемесячно при базе активных пользователей порядка 50 000 человек. Это была стабильная цифра, которая росла пропорционально рекламным бюджетам.
После перехода на авторизацию звонком расходы на этот канал сократились почти на 70%. Ежемесячный платеж стал предсказуемым и низким, что позволило высвободить значительный объем оборотных средств. Годовая экономия составила более 1,5 миллионов рублей только на прямых выплатах операторам и шлюзам. Эти деньги были реинвестированы в закупку товарных остатков, так как наш бизнес связан с сезонным спросом на автозапчасти.
Таким образом, переход на технологию Flash Call позволил трансформировать самую непредсказуемую и дорогую техническую операцию в бизнесе — подтверждение личности клиента — в дешевый, надежный и прозрачный процесс. Окупаемость внедрения платформы произошла уже на второй месяц исключительно за счет разницы в тарифах между текстовыми сообщениями и голосовыми вызовами.
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