Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:23

Я хотел бы приобрести недорогой, но приличный автомобиль. Есть несколько предложений, но они не соответствуют моим требованиям по разным причинам. Может быть, стоит рассмотреть вариант покупки китайской машины? Везти из Китая или есть другие варианты?