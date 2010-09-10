Поиск авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Поиск авто

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:23

Я хотел бы приобрести недорогой, но приличный автомобиль. Есть несколько предложений, но они не соответствуют моим требованиям по разным причинам. Может быть, стоит рассмотреть вариант покупки китайской машины? Везти из Китая или есть другие варианты?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Поиск авто

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:03

Из Китая, вероятно, это будет проблематично. Хотя всё зависит от стоимости. Даже если это возможно, то сколько это будет стоить? Однако есть более надёжный и выгодный вариант. Можно заказать недорогой китайский автомобиль в этой компании https://ring-haval.ru. Там представлен широкий выбор автомобилей, а цены вполне приемлемые.
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