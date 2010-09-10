Кто знает?
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто знает?
Кто знает сервис для мониторинга публикаций в Telegram по ключевым словам?
Re: Кто знает?
Посоветую вам рассмотреть сервис мониторинга TagIQ Он позволяет отслеживать нужные пользователю темы и упоминания в одном интерфейсе. Работает с Telegram, MAX, VK и RSS. Довольно таки быстро помогает отследить всё необходимое по интересующим словам и темам.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя