Кто знает?

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Кто знает?

Сообщение Радищева » Сегодня, 12:07

Кто знает сервис для мониторинга публикаций в Telegram по ключевым словам?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Кто знает?

Сообщение Радищева » Сегодня, 14:48

Посоветую вам рассмотреть сервис мониторинга TagIQ Он позволяет отслеживать нужные пользователю темы и упоминания в одном интерфейсе. Работает с Telegram, MAX, VK и RSS. Довольно таки быстро помогает отследить всё необходимое по интересующим словам и темам.
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