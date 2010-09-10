Монтаж видеонаблюдения

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3257
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Монтаж видеонаблюдения

Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Купили дом в Подмосковье, в СНТ живём не постоянно — только на выходные и летом. В прошлом году в конце осени, пока нас не было, кто-то залез в бытовку и утащил инструмент и бензопилу. В этом году хотим поставить камеры – где можно посчитать, сколько их нужно, каких и прочее? Кто может посоветовать проверенную компанию?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3261
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Монтаж видеонаблюдения

Сообщение klonik » Сегодня, 17:16

Провидео https://provideocam.ru/ , мы у них комплект видеонаблюдения заказывали для частного дома, понравилось, как работают. Нет навязывания услуг, просто сначала посчитали, что из оборудования куда ставить, потом уже составили смету. По цене адекватно, монтаж у них быстрый, система работает отлично – бывает, что мы на выходные уезжаем, за дом вообще не переживаем, к камерам можно подключиться в любой момент.
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