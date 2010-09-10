Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Купили дом в Подмосковье, в СНТ живём не постоянно — только на выходные и летом. В прошлом году в конце осени, пока нас не было, кто-то залез в бытовку и утащил инструмент и бензопилу. В этом году хотим поставить камеры – где можно посчитать, сколько их нужно, каких и прочее? Кто может посоветовать проверенную компанию?