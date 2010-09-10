Випстер Тренболон Энантат
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Випстер Тренболон Энантат
Тренболон энантат в бодибилдинге: обзор самого мощного стероида
Тренболон энантат по праву считается одним из самых сильных анаболических стероидов, доступных в современном бодибилдинге. Его анаболический и андрогенный индекс оценивается в 500:500, тогда как у тестостерона он составляет 100:100. Это означает, что по силе действия тренболон превосходит естественный мужской гормон в пять раз.
Что представляет собой препарат
Тренболон — синтетический стероид, изначально разработанный для ветеринарных целей. Энантатная форма обеспечивает длительный период полураспада, что позволяет делать инъекции раз в неделю. Препарат не ароматизируется, поэтому не вызывает задержки жидкости и гинекомастии, характерных для тестостероновых курсов.
Основные эффекты
Уникален тренболон энантат тем, что подходит как для массонабора, так и для сушки. Он стимулирует синтез белка, обеспечивая прирост сухой мышечной массы до 8–10 кг за курс. Силовые показатели увеличиваются на 10–20%, а жиросжигание происходит за счёт подавления кортизола. Дополнительно препарат повышает уровень ИФР-1 и гормона роста, улучшает рельеф и венозность.
Побочные эффекты
Мощь препарата имеет обратную сторону. Пользователи часто отмечают выраженную агрессию, резкие перепады настроения, тревожность и панические атаки. Сон нарушается: многие спят по 3–4 часа в сутки. Тренболон обладает прогестиновой активностью, что требует контроля пролактина. Среди других побочных эффектов — акне, выпадение волос, повышение артериального давления и проблемы с предстательной железой.
Курс и восстановление
Тренболон энантат не рекомендуется новичкам. Типичный курс для опытных атлетов который предлагает магазин спортивного питания ВИПСТЕР — 8 недель в комбинации с тестостероном (например, 200 мг тренболона и 250 мг тестостерона в неделю). После курса критически важна грамотная послекурсовая терапия. Каберголин используется для подавления пролактина, а кломифен — для восстановления собственного тестостерона. Тамоксифен применять запрещено, так как он усиливает прогестиновые побочные эффекты.
Заключение
Тренболон энантат остаётся самым эффективным, но одновременно и самым токсичным стероидом. Прирост сухой массы и силы впечатляет, однако цена в виде психической нестабильности и рисков для здоровья слишком высока для большинства атлетов. Применение оправдано лишь при соревновательной необходимости и под строгим медицинским контролем.
Тренболон энантат по праву считается одним из самых сильных анаболических стероидов, доступных в современном бодибилдинге. Его анаболический и андрогенный индекс оценивается в 500:500, тогда как у тестостерона он составляет 100:100. Это означает, что по силе действия тренболон превосходит естественный мужской гормон в пять раз.
Что представляет собой препарат
Тренболон — синтетический стероид, изначально разработанный для ветеринарных целей. Энантатная форма обеспечивает длительный период полураспада, что позволяет делать инъекции раз в неделю. Препарат не ароматизируется, поэтому не вызывает задержки жидкости и гинекомастии, характерных для тестостероновых курсов.
Основные эффекты
Уникален тренболон энантат тем, что подходит как для массонабора, так и для сушки. Он стимулирует синтез белка, обеспечивая прирост сухой мышечной массы до 8–10 кг за курс. Силовые показатели увеличиваются на 10–20%, а жиросжигание происходит за счёт подавления кортизола. Дополнительно препарат повышает уровень ИФР-1 и гормона роста, улучшает рельеф и венозность.
Побочные эффекты
Мощь препарата имеет обратную сторону. Пользователи часто отмечают выраженную агрессию, резкие перепады настроения, тревожность и панические атаки. Сон нарушается: многие спят по 3–4 часа в сутки. Тренболон обладает прогестиновой активностью, что требует контроля пролактина. Среди других побочных эффектов — акне, выпадение волос, повышение артериального давления и проблемы с предстательной железой.
Курс и восстановление
Тренболон энантат не рекомендуется новичкам. Типичный курс для опытных атлетов который предлагает магазин спортивного питания ВИПСТЕР — 8 недель в комбинации с тестостероном (например, 200 мг тренболона и 250 мг тестостерона в неделю). После курса критически важна грамотная послекурсовая терапия. Каберголин используется для подавления пролактина, а кломифен — для восстановления собственного тестостерона. Тамоксифен применять запрещено, так как он усиливает прогестиновые побочные эффекты.
Заключение
Тренболон энантат остаётся самым эффективным, но одновременно и самым токсичным стероидом. Прирост сухой массы и силы впечатляет, однако цена в виде психической нестабильности и рисков для здоровья слишком высока для большинства атлетов. Применение оправдано лишь при соревновательной необходимости и под строгим медицинским контролем.
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