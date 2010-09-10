Билеты на футбольный матч ЦСКА

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3262
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Билеты на футбольный матч ЦСКА

Сообщение klonik » Вчера, 13:39

Купили билеты за воротами — думали, будет прикольно, видно голы. А в итоге весь матч смотрели в спину вратарю, и что происходит на другом конце поля, было не разглядеть. Муж был злой, я расстроилась. В следующий раз идём на ЦСКА — Рубин, хочу взять нормальные места. Как понять, какие сектора действительно хорошие, а не просто «не фан-зона»?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3258
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Билеты на футбольный матч ЦСКА

Сообщение zevc » Вчера, 15:01

Я когда со вторым мужем познакомилась, стала в футболе чуть ли не экспертом – он редко когда матчи пропускает, а я за ним таскаюсь, мне нравится атмосфера стадиона. По своим наблюдениям могу сказать, что лучшие места — это боковые сектора, рядов с 5 по 10, берите цска фк рубин билеты туда. Оттуда видно всё поле, и не высоко, и не низко. Если хотите наверняка — смотрите на схему арены при покупке: там иногда пишут «ограниченный обзор». 
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