Сообщение klonik » Вчера, 13:39

Купили билеты за воротами — думали, будет прикольно, видно голы. А в итоге весь матч смотрели в спину вратарю, и что происходит на другом конце поля, было не разглядеть. Муж был злой, я расстроилась. В следующий раз идём на ЦСКА — Рубин, хочу взять нормальные места. Как понять, какие сектора действительно хорошие, а не просто «не фан-зона»?