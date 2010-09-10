Сообщение zevc » Сегодня, 13:56

В гараже есть компрессор, но старый, при подключении гайковёрта давление падает, приходится ждать. Видимо, пора брать новый. В основном используется для подкачки шин и продувки, гайковёрт — пару раз в месяц. Какой брать? Смотрю на масляные с ременным приводом, но не понимаю, хватит ли 50 литров или всё-таки нужен 100?