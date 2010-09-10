Воздушные компрессоры

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3259
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Воздушные компрессоры

Сообщение zevc » Сегодня, 13:56

В гараже есть компрессор, но старый, при подключении гайковёрта давление падает, приходится ждать. Видимо, пора брать новый. В основном используется для подкачки шин и продувки, гайковёрт — пару раз в месяц. Какой брать? Смотрю на масляные с ременным приводом, но не понимаю, хватит ли 50 литров или всё-таки нужен 100?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3263
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Воздушные компрессоры

Сообщение klonik » Сегодня, 16:58

Под такие задачи 50 литров хватает с головой. Большой бак нужен, только если инструмент молотит без остановки. Главное смотреть не на объём, а на производительность: для гайковёрта и продувки достаточно 350–400 л/мин. Ременной и масляный — правильно, эти воздушные компрессоры тише и живут дольше. У самого гаражный на 50 литров, гайковёрт тянет нормально, давление не просаживается.
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