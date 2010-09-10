Воздушные компрессоры
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Воздушные компрессоры
В гараже есть компрессор, но старый, при подключении гайковёрта давление падает, приходится ждать. Видимо, пора брать новый. В основном используется для подкачки шин и продувки, гайковёрт — пару раз в месяц. Какой брать? Смотрю на масляные с ременным приводом, но не понимаю, хватит ли 50 литров или всё-таки нужен 100?
Re: Воздушные компрессоры
Под такие задачи 50 литров хватает с головой. Большой бак нужен, только если инструмент молотит без остановки. Главное смотреть не на объём, а на производительность: для гайковёрта и продувки достаточно 350–400 л/мин. Ременной и масляный — правильно, эти воздушные компрессоры тише и живут дольше. У самого гаражный на 50 литров, гайковёрт тянет нормально, давление не просаживается.
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