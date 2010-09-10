Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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ЯВиферон Гость RZN.info Сообщения: 58 Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33 Удобный вариант обмена валюты, перед поездкой Цитата Сообщение ЯВиферон » Вчера, 15:07 Планируя финансовую сторону поездки в Таиланд, всё чаще обращаются к услугам Senate Exchange - лицензированного оператора валютного обмена с офисами в крупнейших курортных городах Таиланда. Механика работы сервиса выстроена так, чтобы минимизировать участие клиента: заявка оформляется за минуту, а ответ менеджера приходит в течение трёх. После согласования курса рубли направляются с российской карты по предоставленным реквизитам, и баты зачисляются на указанный тайский счёт либо подготавливаются для получения в удобной точке. Для тех, кто ищет, где поменять баты в Сургуте без визита в физический офис, доступна полностью дистанционная схема, через цифровые активы или пополнение тайских банковских счетов. Важная деталь: при суммах менее десяти тысяч бат применяется повышенный курс, поэтому для небольших конвертаций условия рекомендуется уточнять заранее у менеджера сервиса. Вернуться к началу

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