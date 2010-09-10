Сообщение klonik » Вчера, 21:34

Занимаюсь пошивом детской одежды. За два года клиентов прибавилось, появились постоянные, веду соцсети, но заказов уже столько, что я перестаю успевать отвечать в личке. Думаю, нужен ли мне сайт. Вроде и так работаю, с другой стороны — может, сайт разгрузит и привлечёт новых клиентов. Стоит ли вкладываться или это лишнее для маленького дела?