Создание сайта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3264
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Создание сайта

Сообщение klonik » Вчера, 21:34

Занимаюсь пошивом детской одежды. За два года клиентов прибавилось, появились постоянные, веду соцсети, но заказов уже столько, что я перестаю успевать отвечать в личке. Думаю, нужен ли мне сайт. Вроде и так работаю, с другой стороны — может, сайт разгрузит и привлечёт новых клиентов. Стоит ли вкладываться или это лишнее для маленького дела?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3260
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Создание сайта

Сообщение zevc » Вчера, 22:44

У меня сестра с детства шьет, естественно, в качестве профессии выбрала шитье. Тоже сначала искала клиентов по сарафанному радио, потом соцсети, но в итоге обратилась в Тренд Бюро https://burotrend.ru , и там сделали сайт с каталогом, ценами и формой заказа. Говорит, что надо было раньше этим заняться – сейчас ей клиенты перестали писать по сто раз одно и то же, всё можно посмотреть на сайте. Плюс его находят через поиск те, кто вообще не в соцсетях. 
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей