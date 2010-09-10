Создание сайта
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Создание сайта
Занимаюсь пошивом детской одежды. За два года клиентов прибавилось, появились постоянные, веду соцсети, но заказов уже столько, что я перестаю успевать отвечать в личке. Думаю, нужен ли мне сайт. Вроде и так работаю, с другой стороны — может, сайт разгрузит и привлечёт новых клиентов. Стоит ли вкладываться или это лишнее для маленького дела?
Re: Создание сайта
У меня сестра с детства шьет, естественно, в качестве профессии выбрала шитье. Тоже сначала искала клиентов по сарафанному радио, потом соцсети, но в итоге обратилась в Тренд Бюро https://burotrend.ru , и там сделали сайт с каталогом, ценами и формой заказа. Говорит, что надо было раньше этим заняться – сейчас ей клиенты перестали писать по сто раз одно и то же, всё можно посмотреть на сайте. Плюс его находят через поиск те, кто вообще не в соцсетях.
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