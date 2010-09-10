Сообщение zevc » Вчера, 22:48

На текущий момент у меня на вкладе 1,6 миллиона рублей – коплю на первый взнос по ипотеке. В новостях сказали, что мой банк проходит санацию. Что будет с моими деньгами? В интернете пишут, что страховка только 1,4 млн, а что сверху — не факт, что вернут. Стоит ли снимать деньги или можно не паниковать? Что происходит со вкладами, пока банк оздоравливают?