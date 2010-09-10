Санация банка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3261
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Санация банка

Сообщение zevc » Вчера, 22:48

На текущий момент у меня на вкладе 1,6 миллиона рублей – коплю на первый взнос по ипотеке. В новостях сказали, что мой банк проходит санацию. Что будет с моими деньгами? В интернете пишут, что страховка только 1,4 млн, а что сверху — не факт, что вернут. Стоит ли снимать деньги или можно не паниковать? Что происходит со вкладами, пока банк оздоравливают?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3265
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Санация банка

Сообщение klonik » Вчера, 23:44

Я в прошлом году оказалась в похожей ситуации. Сотрудники банка объяснили: при санации счета не блокируют, деньги остаются целиком, без лимитов. Карты и переводы работают как обычно. Санация как раз и затевается, чтобы спасти деньги клиентов – почитайте здесь https://www.mbk.ru/blogs/sanaciia-banka ... ia-klienta как выглядит процесс, там есть ответы на все вопросы. Если кратко, то паниковать не стоит, все в порядке.
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