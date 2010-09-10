Ищем оригинальные обручальные кольца в Рязани
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Ищем оригинальные обручальные кольца в Рязани
Мы с девушкой очень давно живем гражданским браком и наконец решили оформить отношения официально. Заявление в ЗАГС уже подали. Пышное торжество устраивать не будем, планируем скромную свадьбу чисто для близких, чтобы деньги не разбазаривать. Лучше купим кольца поинтереснее, ведь их потом всю жизнь носить. В каких магазинах Рязани стоит посмотреть нормальный ассортимент?
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Ищем оригинальные обручальные кольца в Рязани
Сейчас в тренде модели из комбинированного золота или с матовой фактурой. Гладкая классика уже многим приелась и пары ищут нестандартные решения для этого события. В Рязани интересные ювелирные изделия есть в салоне Эстет на Соборной площади, там часто появляются коллекции с необычной геометрией. Ещё в Алмаз-Холдинге регулярно пополняют ассортимент нетипичными моделями, к ним тоже стоит заглянуть.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Ищем оригинальные обручальные кольца в Рязани
Обойти все городские салоны займёт кучу времени, да и консультанты там бывают слишком навязчивыми. В офлайне на витринах в основном лежит стандартная штамповка, которую раскупает большинство. В интернет-магазинах найти сложный дизайн или необычный профиль гораздо проще. Можете посмотреть свадебные кольца, к примеру, тут: https://cokgold.ru/catalog/obruchalnye-koltsa . Там есть куча классных изделий из разных сплавов. Курьер привезет заказ прямо домой, поэтому торчать в пробках ради поездки в торговый центр не придётся.
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