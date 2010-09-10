Сообщение Anatup » Сегодня, 12:52

Сейчас в тренде модели из комбинированного золота или с матовой фактурой. Гладкая классика уже многим приелась и пары ищут нестандартные решения для этого события. В Рязани интересные ювелирные изделия есть в салоне Эстет на Соборной площади, там часто появляются коллекции с необычной геометрией. Ещё в Алмаз-Холдинге регулярно пополняют ассортимент нетипичными моделями, к ним тоже стоит заглянуть.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.