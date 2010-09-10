Мебель для ванной комнаты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3266
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель для ванной комнаты

Сообщение klonik » Вчера, 21:29

Делаем ремонт в ванной, выбираем тумбу под раковину. Мне очень нравится шпон, но муж против: говорит, что дерево в ванной разбухнет от пара и через год придётся выкидывать. Я читала, что сейчас делают влагостойкий шпон, но не понимаю, правда ли это работает или это маркетинг. У кого стоит шпонированная мебель в ванной — как она себя ведёт через год-два?
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