Мебель для ванной комнаты
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Мебель для ванной комнаты
Делаем ремонт в ванной, выбираем тумбу под раковину. Мне очень нравится шпон, но муж против: говорит, что дерево в ванной разбухнет от пара и через год придётся выкидывать. Я читала, что сейчас делают влагостойкий шпон, но не понимаю, правда ли это работает или это маркетинг. У кого стоит шпонированная мебель в ванной — как она себя ведёт через год-два?
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