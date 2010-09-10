Мебель для ванной комнаты

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель для ванной комнаты

Сообщение klonik » 19 сен 2026, 21:29

Делаем ремонт в ванной, выбираем тумбу под раковину. Мне очень нравится шпон, но муж против: говорит, что дерево в ванной разбухнет от пара и через год придётся выкидывать. Я читала, что сейчас делают влагостойкий шпон, но не понимаю, правда ли это работает или это маркетинг. У кого стоит шпонированная мебель в ванной — как она себя ведёт через год-два?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3264
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель для ванной комнаты

Сообщение zevc » Вчера, 22:32

Как я поняла, обычный шпон действительно не для ванной, но есть шпон с усиленной защитой от пара — его покрывают несколькими слоями лака и обрабатывают со всех сторон, включая торцы. У меня тумба из такого шпона стоит уже третий год, рядом душевая, и с ней ничего не случилось — ни вздутий, ни отслоений. Я заказывала в Cersa https://cersa.ru/ , там можно было потрогать образцы и посмотреть срезы, чтобы понять, как обработан торец. Если тот защищен со всех сторон, то стоять будет нормально.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей