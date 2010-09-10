Мебель для ванной комнаты
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Мебель для ванной комнаты
Делаем ремонт в ванной, выбираем тумбу под раковину. Мне очень нравится шпон, но муж против: говорит, что дерево в ванной разбухнет от пара и через год придётся выкидывать. Я читала, что сейчас делают влагостойкий шпон, но не понимаю, правда ли это работает или это маркетинг. У кого стоит шпонированная мебель в ванной — как она себя ведёт через год-два?
Re: Мебель для ванной комнаты
Как я поняла, обычный шпон действительно не для ванной, но есть шпон с усиленной защитой от пара — его покрывают несколькими слоями лака и обрабатывают со всех сторон, включая торцы. У меня тумба из такого шпона стоит уже третий год, рядом душевая, и с ней ничего не случилось — ни вздутий, ни отслоений. Я заказывала в Cersa https://cersa.ru/ , там можно было потрогать образцы и посмотреть срезы, чтобы понять, как обработан торец. Если тот защищен со всех сторон, то стоять будет нормально.
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