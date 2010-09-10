Сообщение klonik » 23 минуты назад

Переезжаем, мебель старая, но хорошая — шкаф-купе, диван, стол. Больше всего боюсь, что шкаф не влезет в лифт, а тащить на 12-й этаж пешком — это смерть. В старом доме лифт грузовой, а в новом — только пассажирский, и он маленький. Кто переезжал в новостройку — как вы решали вопрос с крупной мебелью?