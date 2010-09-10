Грузоперевозки в Армавире
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Грузоперевозки в Армавире
Переезжаем, мебель старая, но хорошая — шкаф-купе, диван, стол. Больше всего боюсь, что шкаф не влезет в лифт, а тащить на 12-й этаж пешком — это смерть. В старом доме лифт грузовой, а в новом — только пассажирский, и он маленький. Кто переезжал в новостройку — как вы решали вопрос с крупной мебелью?
Re: Грузоперевозки в Армавире
Мы переезжали в новостройку с пассажирским лифтом, и я тоже паниковала из-за шкафа. Решение оказалось простым: шкаф разобрали, а потом собрали на месте. Грузчики приехали с инструментом, сняли дверцы, разобрали корпус на секции — и всё спокойно занесли по частям. Я заказывала Газель 4 метра и двух грузчиков в Грузовозкино https://gruzovozkino.ru/armavir , они сразу спросили про лифт и сказали, что разберут, если не пройдёт. В итоге шкаф собрали заново, ни одной царапины.
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