Видеостудия в Санкт-Петербурге
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Видеостудия в Санкт-Петербурге
Пеку торты на заказ, клиенты приходят по сарафану. Хочу выйти в соцсети, снимать красивые видео. Вот только складывается ощущение, что это не мое – хоть я и прошла курсы, ролики получаются слишком темными и видно, что руки дрожат. Кто снимает контент для соцсетей, как вы это делаете?
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