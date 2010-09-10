Видеостудия в Санкт-Петербурге

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Видеостудия в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » 18 минут назад

Пеку торты на заказ, клиенты приходят по сарафану. Хочу выйти в соцсети, снимать красивые видео. Вот только складывается ощущение, что это не мое – хоть я и прошла курсы, ролики получаются слишком темными и видно, что руки дрожат. Кто снимает контент для соцсетей, как вы это делаете?
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