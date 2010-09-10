Видеостудия в Санкт-Петербурге

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Видеостудия в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » Вчера, 21:56

Пеку торты на заказ, клиенты приходят по сарафану. Хочу выйти в соцсети, снимать красивые видео. Вот только складывается ощущение, что это не мое – хоть я и прошла курсы, ролики получаются слишком темными и видно, что руки дрожат. Кто снимает контент для соцсетей, как вы это делаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3264
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Видеостудия в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » Вчера, 22:48

Можно попробовать не курс, а полноценное обучение – если настроены серьезно вести соцсети, то в будущем оно вас пригодиться. А так могу сказать, что качество роликов сильно зависит от оборудования и света. Если хотите посмотреть, ваш ли вообще этот формат, запишите тут https://yoda-studio.ru/ несколько штук – там профессиональное оборудование и опытные операторы, помогут сделать красиво.
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