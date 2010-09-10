Сообщение klonik » Вчера, 21:56

Пеку торты на заказ, клиенты приходят по сарафану. Хочу выйти в соцсети, снимать красивые видео. Вот только складывается ощущение, что это не мое – хоть я и прошла курсы, ролики получаются слишком темными и видно, что руки дрожат. Кто снимает контент для соцсетей, как вы это делаете?