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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 144 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Выбор щелевых фильтров по типу очистки Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 08:49



Первым этапом стала фильтрация охлаждающей воды гидроабразивных станков. Здесь мы рассматривали два типа: поверхностную очистку и объемную. Поверхностные фильтры со стандартными квадратными ячейками мгновенно забиваются каменной пылью плотностью 2,7 г/см³ из-за эффекта «поверхностного натяжения» частиц. Выбор пал на щелевые корзины с профилем V-образной проволоки, работающие по принципу клина. В этой технологии очистка происходит исключительно на внешней поверхности экрана. Острый угол щели направлен навстречу потоку, и частица гранита, соприкасаясь только вершиной, подхватывается турбулентным вихрем и уносится прочь. Это обеспечило нам стабильный дебит перед дорогостоящими помпами четыреста бар без использования внешнего сжатого воздуха для продувки, который недопустим рядом с электроникой ЧПУ.



Вторая задача касалась горячего пивного сусла температурой девяносто пять градусов. Здесь физика загрязнения иная: это липкий белковый брух и частички хмеля. Обычная механическая щель здесь бесполезна, так как органика намертво прикипает к металлу при остывании стенок корпуса. Выбирая тип очистки по каталогу, мы перешли в раздел глубинной (объемной) фильтрации. Нам требовались многослойные щелевые элементы конусного типа. Они работают не как сито, а как лабиринт. Сусло проходит сквозь несколько ступеней сужающихся зазоров разного калибра. Крупный белок отсекается на входе, средний распределяется в объеме первого слоя, а мелкая взвесь застревает в финальных микрозазорах. Главным критерием выбора здесь стала возможность полной CIP-мойки. Гладкая полированная поверхность треугольной проволоки AISI 316L не имеет мертвых зон, что позволяет раствору каустической соды беспрепятственно вымывать органику изнутри конструкции без демонтажа узла каждые три часа, полностью исключив риск микробиологического заражения партии крафтового пива.



Третий сценарий — защита выпарных станций от коллоидного железа и песка. Среда была менее агрессивной термически, но обладала высокой склонностью к цементации. Для этих целей мы выбрали автоматизированные самопромывные щелевые колонны сегментного типа. Тип очистки здесь классифицируется как непрерывная скребковая регенерация. Внутри неподвижного щелевого барабана вращается подпружиненный нож-эксцентрик. Как только датчик перепада давления фиксирует рост сопротивления, привод активируется, скребок снимает спрессованную корку ржавчины и сбрасывает ее в дренажный бункер. Это позволило нам отказаться от закупки расходных картриджей тонкостью двадцать микрон, которые ранее уходили вагонами.



Ключевым фактором успеха стало то, что инженеры поставщика помогли нам рассчитать не просто диаметр резьбы фланцев, а именно геометрию щели под каждую конкретную среду. Для гранита мы взяли жесткий зазор в сто пятьдесят микрон, для пива — восемьдесят микрон с электрополировкой, для водоподготовки — триста микрон в самоочищающемся корпусе. Использование каталога, разделенного строго по физическим принципам работы, позволило собрать единую инженерную экосистему. Сегодня наши магистрали защищены износостойкими элементами Hardox там, где течет камень, и зеркальной пищевой сталью там, где варится продукт. Переход от интуитивного подбора запчастей к осознанному выбору фильтра по типу очистки снизил эксплуатационные расходы цеха на тридцать процентов и превратил систему фильтрации из вечной головной боли главного инженера в надежный, предсказуемый технологический процесс. Выбор щелевых фильтров по типу очистки стал для нашего предприятия стратегической задачей, от решения которой зависела окупаемость многомиллионной модернизации производственных линий. Мы столкнулись с тремя принципиально разными средами: гидроабразивной пульпой гранитного карьера, горячим суслом на пивоварне и артезианской водой с высоким содержанием железа. Попытка использовать универсальные сетчатые элементы провалилась — они либо забивались за сорок минут, либо пропускали абразив к подшипникам насосов высокого давления. Поиск идеального решения привел нас в каталог компании PromFilter https://promfilter.pro/catalog/po-tipu-ochistki где классификация оборудования не ограничивается маркетинговыми названиями, а базируется на строгой физике процесса сепарации.Первым этапом стала фильтрация охлаждающей воды гидроабразивных станков. Здесь мы рассматривали два типа: поверхностную очистку и объемную. Поверхностные фильтры со стандартными квадратными ячейками мгновенно забиваются каменной пылью плотностью 2,7 г/см³ из-за эффекта «поверхностного натяжения» частиц. Выбор пал на щелевые корзины с профилем V-образной проволоки, работающие по принципу клина. В этой технологии очистка происходит исключительно на внешней поверхности экрана. Острый угол щели направлен навстречу потоку, и частица гранита, соприкасаясь только вершиной, подхватывается турбулентным вихрем и уносится прочь. Это обеспечило нам стабильный дебит перед дорогостоящими помпами четыреста бар без использования внешнего сжатого воздуха для продувки, который недопустим рядом с электроникой ЧПУ.Вторая задача касалась горячего пивного сусла температурой девяносто пять градусов. Здесь физика загрязнения иная: это липкий белковый брух и частички хмеля. Обычная механическая щель здесь бесполезна, так как органика намертво прикипает к металлу при остывании стенок корпуса. Выбирая тип очистки по каталогу, мы перешли в раздел глубинной (объемной) фильтрации. Нам требовались многослойные щелевые элементы конусного типа. Они работают не как сито, а как лабиринт. Сусло проходит сквозь несколько ступеней сужающихся зазоров разного калибра. Крупный белок отсекается на входе, средний распределяется в объеме первого слоя, а мелкая взвесь застревает в финальных микрозазорах. Главным критерием выбора здесь стала возможность полной CIP-мойки. Гладкая полированная поверхность треугольной проволоки AISI 316L не имеет мертвых зон, что позволяет раствору каустической соды беспрепятственно вымывать органику изнутри конструкции без демонтажа узла каждые три часа, полностью исключив риск микробиологического заражения партии крафтового пива.Третий сценарий — защита выпарных станций от коллоидного железа и песка. Среда была менее агрессивной термически, но обладала высокой склонностью к цементации. Для этих целей мы выбрали автоматизированные самопромывные щелевые колонны сегментного типа. Тип очистки здесь классифицируется как непрерывная скребковая регенерация. Внутри неподвижного щелевого барабана вращается подпружиненный нож-эксцентрик. Как только датчик перепада давления фиксирует рост сопротивления, привод активируется, скребок снимает спрессованную корку ржавчины и сбрасывает ее в дренажный бункер. Это позволило нам отказаться от закупки расходных картриджей тонкостью двадцать микрон, которые ранее уходили вагонами.Ключевым фактором успеха стало то, что инженеры поставщика помогли нам рассчитать не просто диаметр резьбы фланцев, а именно геометрию щели под каждую конкретную среду. Для гранита мы взяли жесткий зазор в сто пятьдесят микрон, для пива — восемьдесят микрон с электрополировкой, для водоподготовки — триста микрон в самоочищающемся корпусе. Использование каталога, разделенного строго по физическим принципам работы, позволило собрать единую инженерную экосистему. Сегодня наши магистрали защищены износостойкими элементами Hardox там, где течет камень, и зеркальной пищевой сталью там, где варится продукт. Переход от интуитивного подбора запчастей к осознанному выбору фильтра по типу очистки снизил эксплуатационные расходы цеха на тридцать процентов и превратил систему фильтрации из вечной головной боли главного инженера в надежный, предсказуемый технологический процесс. Вернуться к началу

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