Обучение танцам

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3266
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обучение танцам

Сообщение zevc » Вчера, 19:05

Занималась народными танцами до университета, потом был перерыв почти 15 лет — семья, дети, офисная работа. Сейчас чувствую, что тело деревянное, спина болит постоянно. Хочу вернуться, но стесняюсь идти в общую группу молодежи. Вдруг там все гибкие подростки, а я буду как коряга? Есть ли вообще группы для таких вот возвращающихся взрослых?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обучение танцам

Сообщение klonik » Вчера, 21:28

Я через десять лет в танцы вернулась, пришла сначала на пробное занятие по современной хореографии просто чтобы подвигаться. И знаете, никто ни разу не посмотрел косо! Преподаватель сразу объяснил, что у них половина зала — такие же девочки «кому за», которые хотят размять спину. Мы тянемся очень бережно. Главное — надевать закрытую удобную одежду, чтобы не стесняться фигуры. На сайте https://www.divadance.ru/ есть фильтр групп по уровню, посмотрите расписание именно вечерних взрослых потоков, смотрите там.
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