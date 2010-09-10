Обучение танцам
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Обучение танцам
Занималась народными танцами до университета, потом был перерыв почти 15 лет — семья, дети, офисная работа. Сейчас чувствую, что тело деревянное, спина болит постоянно. Хочу вернуться, но стесняюсь идти в общую группу молодежи. Вдруг там все гибкие подростки, а я буду как коряга? Есть ли вообще группы для таких вот возвращающихся взрослых?
Re: Обучение танцам
Я через десять лет в танцы вернулась, пришла сначала на пробное занятие по современной хореографии просто чтобы подвигаться. И знаете, никто ни разу не посмотрел косо! Преподаватель сразу объяснил, что у них половина зала — такие же девочки «кому за», которые хотят размять спину. Мы тянемся очень бережно. Главное — надевать закрытую удобную одежду, чтобы не стесняться фигуры. На сайте https://www.divadance.ru/ есть фильтр групп по уровню, посмотрите расписание именно вечерних взрослых потоков, смотрите там.
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