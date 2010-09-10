Сообщение zevc » Вчера, 19:05

Занималась народными танцами до университета, потом был перерыв почти 15 лет — семья, дети, офисная работа. Сейчас чувствую, что тело деревянное, спина болит постоянно. Хочу вернуться, но стесняюсь идти в общую группу молодежи. Вдруг там все гибкие подростки, а я буду как коряга? Есть ли вообще группы для таких вот возвращающихся взрослых?