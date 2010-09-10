Сообщение zevc » Вчера, 19:59

Завтра приезжают родители мужа, а у меня пустой холодильник и совершенно нет времени ехать в магазин. Раньше всегда заказывала через СберМаркет, но сейчас смотрю — он теперь называется Купер. Кто-нибудь пользовался им после ребрендинга? Не стали ли они дольше возить продукты из Ленты? И сильно ли подорожала доставка за последний месяц?