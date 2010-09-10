Где искать скидки?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3266
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Где искать скидки?

Сообщение zevc » Вчера, 19:59

Завтра приезжают родители мужа, а у меня пустой холодильник и совершенно нет времени ехать в магазин. Раньше всегда заказывала через СберМаркет, но сейчас смотрю — он теперь называется Купер. Кто-нибудь пользовался им после ребрендинга? Не стали ли они дольше возить продукты из Ленты? И сильно ли подорожала доставка за последний месяц?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Где искать скидки?

Сообщение klonik » Вчера, 22:14

Буквально вчера заказывала через Купер из «Перекрёстка», привезли за 25 минут, курьер позвонил заранее. Цены такие же, как на полках, плюс списались бонусы «Спасибо». Если берёте много тяжелого — воды, соков, овощей — обязательно ставьте опцию «позвонить при доставке», иначе оставят под дверью. Для меня главный плюс, что тут https://skidomania.ru/ регулярно скидки на доставку есть, выгодно выходит.
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