Где искать скидки?
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Где искать скидки?
Завтра приезжают родители мужа, а у меня пустой холодильник и совершенно нет времени ехать в магазин. Раньше всегда заказывала через СберМаркет, но сейчас смотрю — он теперь называется Купер. Кто-нибудь пользовался им после ребрендинга? Не стали ли они дольше возить продукты из Ленты? И сильно ли подорожала доставка за последний месяц?
Re: Где искать скидки?
Буквально вчера заказывала через Купер из «Перекрёстка», привезли за 25 минут, курьер позвонил заранее. Цены такие же, как на полках, плюс списались бонусы «Спасибо». Если берёте много тяжелого — воды, соков, овощей — обязательно ставьте опцию «позвонить при доставке», иначе оставят под дверью. Для меня главный плюс, что тут https://skidomania.ru/ регулярно скидки на доставку есть, выгодно выходит.
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