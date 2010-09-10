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Ingritt Гость RZN.info Сообщения: 53 Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45 Эвакуация из подземного паркинга Цитата Сообщение Ingritt » Сегодня, 12:19 У нас в доме подземный паркинг с очень крутым пандусом и ограниченной высотой. Однажды вечером я приехала домой, поставила машину, а утром обнаружила, что аккумулятор полностью разрядился — даже сигнализация не сработала. Прикурить от соседей не получилось, потому что машина стояла носом к стене, и подъехать было невозможно. Вызвала «Мы рядом» https://popartstudio.ru/parking-evakuator/ . Мастер приехал с портативным пусковым устройством, но проблема была в том, что машина не заводилась даже с ним — видимо, аккумулятор умер окончательно. Тогда он предложил эвакуировать автомобиль из подземного паркинга, чтобы отвезти в сервис. Я согласилась. Он использовал подкатные тележки, потому что обычный эвакуатор не смог бы заехать на пандус с таким углом. Всё было сделано очень аккуратно: машину подняли, закрепили, выкатили на поверхность и погрузили на платформу. Я переживала за бампер и днище, но мастер заверил, что всё будет в порядке, и так оно и вышло. Цена не изменилась после осмотра, всё честно. Отвезли машину в сервис, где я и оставил её на ремонт. Спасибо «Мы рядом» за оперативность и профессионализм! Вернуться к началу

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