Сообщение klonik » Сегодня, 19:48

Я решила кулер не покупать, а купить помпу для воды. Подскажите, какую лучше всего помпу взять и где заказать выгоднее будет помпу? В общем, подскажите куда лучше всего обращаться и какую помпу заказать? Буду рада если вы мне насчет этого что-то подскажите?