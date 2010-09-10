Питьевая вода
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Питьевая вода
Я решила кулер не покупать, а купить помпу для воды. Подскажите, какую лучше всего помпу взять и где заказать выгоднее будет помпу? В общем, подскажите куда лучше всего обращаться и какую помпу заказать? Буду рада если вы мне насчет этого что-то подскажите?
Re: Питьевая вода
Вам наверно лучше всего купить ручную помпу для воды https://spb.mywatershop.ru/catalog/pompy в этой компании. Я здесь покупала, доставка очень быстрая на самом деле и по качеству помпа хорошая. Самое главное, что магазин предлагает проверенные бренды. Большинство моделей рассчитаны на стандартные 19-литровые бутыли, которые использует сам сервис и другие поставщики бутилированной воды. Часто у помп продуманная конструкция, надёжный зажим для горлышка, длинная составная трубка, чтобы доставать воду со дна бутыли. Вы закажите, так сможете по крайней мере оценить качество и сервис данной компании. А так, в этой компании я заказывала не только помпу, но еще и питьевую воду в бутылях по 19 литров. Сервис, конечно, тут просто потрясающий и поэтому я вам рекомендую обратиться именно в эту компанию.
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