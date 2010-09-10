Путешествие на семейном авто по Узбекистану

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Путешествие на семейном авто по Узбекистану

Сообщение Сплинтер » Вчера, 23:53

Семейный отдых или приём гостей из-за рубежа - повод задуматься о вместительном транспорте. В парке https://rent-trip.uz/ представлены минивэны на семь посадочных мест и коммерческие микроавтобусы для групп до двенадцати человек. Это удобно для трансфера из аэропорта, экскурсий по окрестностям или свадебных кортежей. Для пассажиров с детьми доступно детское кресло - достаточно предупредить менеджера при бронировании. Автомобиль подаётся чистым, с полным баком и проверенной технической частью. Возврат возможен по тому же адресу, где происходила выдача, что избавляет от лишних перемещений по городу с багажом.
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