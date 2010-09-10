Обучение профессии через интернет
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Обучение профессии через интернет
Можно ли учиться новой профессии онлайн, по интернету?
Re: Обучение профессии через интернет
Если есть интернет, то все реально. Можно учиться онлайн в любом вузе. Или вот, можно здесь записаться на курсы, чтобы освоить что-то новое https://academedu.ru/. Там тебе подберут программу, которая подойдет именно тебе, учитывая твои запросы и возможности.
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