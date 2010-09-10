Сообщение klonik » Вчера, 13:59

Купили таунхаус, в спальне на втором этаже крыша уходит вниз под углом 45 градусов. Обычный шкаф туда просто не влезает по высоте, остается глухая мертвая зона. Кто-нибудь делал встроенную мебель под такие скосы? Не знаю, чем занять это пространство, хотелось бы, конечно, организовать место под хранение постельного белья. Ваши идеи?