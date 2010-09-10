Дизайнерская мебель
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Дизайнерская мебель
Купили таунхаус, в спальне на втором этаже крыша уходит вниз под углом 45 градусов. Обычный шкаф туда просто не влезает по высоте, остается глухая мертвая зона. Кто-нибудь делал встроенную мебель под такие скосы? Не знаю, чем занять это пространство, хотелось бы, конечно, организовать место под хранение постельного белья. Ваши идеи?
Re: Дизайнерская мебель
Мы прошлой осенью переехали в дом с точно такой же ломаной крышей. Думали, думали, решили, что нужен специалист. Вызвали технолога из Арлайна https://arline.ru/ , он предложил разбить зону: до начала скоса идут двери-купе во всю высоту, а под ними — выкатные ящики на полновыдвижных направляющих. На словах звучит не очень, а по факту получился нереально удобный, компактный, но при этом вместительный шкаф.
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