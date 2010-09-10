Дизайнерская мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3274
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайнерская мебель

Сообщение klonik » Вчера, 13:59

Купили таунхаус, в спальне на втором этаже крыша уходит вниз под углом 45 градусов. Обычный шкаф туда просто не влезает по высоте, остается глухая мертвая зона. Кто-нибудь делал встроенную мебель под такие скосы? Не знаю, чем занять это пространство, хотелось бы, конечно, организовать место под хранение постельного белья. Ваши идеи?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайнерская мебель

Сообщение zevc » Вчера, 17:17

Мы прошлой осенью переехали в дом с точно такой же ломаной крышей. Думали, думали, решили, что нужен специалист. Вызвали технолога из Арлайна https://arline.ru/ , он предложил разбить зону: до начала скоса идут двери-купе во всю высоту, а под ними — выкатные ящики на полновыдвижных направляющих. На словах звучит не очень, а по факту получился нереально удобный, компактный, но при этом вместительный шкаф.
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