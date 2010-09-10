Сообщение klonik » Вчера, 16:30

В прошлую зиму у нас на входной двери изнутри вырос буквально сугроб. Лед намерзал так, что дверь приходилось выбивать плечом. В доме холодно, по полу дует. Мы уже и уплотнители клеили, и войлоком обивали, не помогло. Пришли к выводу, что к этой зиме дверь нужно поменять – посоветуйте проверенный вариант.