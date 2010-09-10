Входные двери

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3274
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Входные двери

Сообщение klonik » Вчера, 16:30

В прошлую зиму у нас на входной двери изнутри вырос буквально сугроб. Лед намерзал так, что дверь приходилось выбивать плечом. В доме холодно, по полу дует. Мы уже и уплотнители клеили, и войлоком обивали, не помогло. Пришли к выводу, что к этой зиме дверь нужно поменять – посоветуйте проверенный вариант.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3270
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Входные двери

Сообщение zevc » Вчера, 17:26

Для частного дома двери нужно брать с терморазрывом, посмотрите тут https://rostov.dveri-dvernoy.ru/catalog ... stnyy-dom/ варианты – у продавца есть надежные, проверенные временем конструкции, при этом цены вполне адекватные. Мы себе такую дверь поставили взамен обычный, так это просто праздник был – даже когда на улице минус тридцать, в дом холод вообще не заходит, терморазрыв этот перепад температур нивелирует.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя