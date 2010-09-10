Входные двери
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Входные двери
В прошлую зиму у нас на входной двери изнутри вырос буквально сугроб. Лед намерзал так, что дверь приходилось выбивать плечом. В доме холодно, по полу дует. Мы уже и уплотнители клеили, и войлоком обивали, не помогло. Пришли к выводу, что к этой зиме дверь нужно поменять – посоветуйте проверенный вариант.
Re: Входные двери
Для частного дома двери нужно брать с терморазрывом, посмотрите тут https://rostov.dveri-dvernoy.ru/catalog ... stnyy-dom/ варианты – у продавца есть надежные, проверенные временем конструкции, при этом цены вполне адекватные. Мы себе такую дверь поставили взамен обычный, так это просто праздник был – даже когда на улице минус тридцать, в дом холод вообще не заходит, терморазрыв этот перепад температур нивелирует.
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