Ребрендинг логотипа

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3271
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ребрендинг логотипа

Сообщение zevc » Сегодня, 13:49

Нашему бренду уже десять лет, логотип выглядит устаревшим. Настолько, что молодёжь не понимает, что мы вообще продаём. Хотим ребрендинг, но вдруг новый логотип не понравится постоянным клиентам и они уйдут? Как вы решились на такой шаг?
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