Ребрендинг логотипа
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ребрендинг логотипа
Нашему бренду уже десять лет, логотип выглядит устаревшим. Настолько, что молодёжь не понимает, что мы вообще продаём. Хотим ребрендинг, но вдруг новый логотип не понравится постоянным клиентам и они уйдут? Как вы решились на такой шаг?
Re: Ребрендинг логотипа
Мы тоже тянули с ребрендингом, потому что боялись потерять старых клиентов. В итоге обратились в Versality https://www.versality.ru/projects/ — у них как раз большой опыт в айдентике. Дизайнеры сначала изучили нашу аудиторию, провели анализ, и только потом предложили концепцию. Новый логотип получился свежим, но с отсылкой к истории, что абсолютное большинство клиентов отдельно оценили.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость