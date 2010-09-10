Сообщение zevc » Вчера, 13:49

Нашему бренду уже десять лет, логотип выглядит устаревшим. Настолько, что молодёжь не понимает, что мы вообще продаём. Хотим ребрендинг, но вдруг новый логотип не понравится постоянным клиентам и они уйдут? Как вы решились на такой шаг?