Ребрендинг логотипа

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3271
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ребрендинг логотипа

Сообщение zevc » Вчера, 13:49

Нашему бренду уже десять лет, логотип выглядит устаревшим. Настолько, что молодёжь не понимает, что мы вообще продаём. Хотим ребрендинг, но вдруг новый логотип не понравится постоянным клиентам и они уйдут? Как вы решились на такой шаг?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3275
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ребрендинг логотипа

Сообщение klonik » Вчера, 17:01

Мы тоже тянули с ребрендингом, потому что боялись потерять старых клиентов. В итоге обратились в Versality https://www.versality.ru/projects/ — у них как раз большой опыт в айдентике. Дизайнеры сначала изучили нашу аудиторию, провели анализ, и только потом предложили концепцию. Новый логотип получился свежим, но с отсылкой к истории, что абсолютное большинство клиентов отдельно оценили.
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