Рулонные шторы с электроприводом для комфорта
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Рулонные шторы с электроприводом для комфорта
Проблема раннего солнечного света в спальне знакома многим: тяжёлые портьеры не всегда спасают, а вставать к окну с кровати не хочется. Один из пользователей поделился опытом установки рулонных штор с электроприводом, которые решили эту задачу полностью. Управление осуществляется с пульта - достаточно нажать кнопку, не покидая постель, и полотно мягко закрывает окно. Монтаж занял около часа, а уже на следующее утро удалось проснуться в полной темноте за минуту до будильника. Мотор работает практически бесшумно, а ткань не собирает пыль, что особенно ценится в спальных помещениях. По вечерам шторы опускаются автоматически во время просмотра сериалов, исключая блики на экране. Изначально скептически настроенные домочадцы оценили удобство и теперь сами пользуются пультом.
Интересная статья на - https://kirillkirokos.livejournal.com/3422.html
Интересная статья на - https://kirillkirokos.livejournal.com/3422.html
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