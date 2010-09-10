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Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 89 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Образование Луны Цитата Сообщение Cumadin » Сегодня, 08:38

https://astrotalk.ru/viewtopic.php?f=5&t=17026



8. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым астероиды и метеориды вращаясь вокруг Солнца, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики, и как следствие формируется пояс Койпера.

Затем из пояса Койпера выходят ледяные планеты, окружённые атмосферой и системой колец, из которых позже образуются спутники.

После того как из колец Земли образовалась Луна, ещё довольно много астероидов продолжали вращаться вокруг Земли и врезаясь на остывающую поверхность Луны — с тонкой и мягкой корой, — создавали кратеры с плоским дном. Не исключено, что первые астероиды из-за слабой гравитации и мягкой поверхности Луны оставляли за собой длинные брызги магмы.

Считается, что Луна возникла случайно - либо в результате столкновения небесного тела с молодой Землёй, либо была случайно захвачена её гравитационным полем когда пролетала мимо Земли.

В тоже время в природе не существует случайностей; всё вней предопрелено заранее. Тогда почему случайно Земля не захватила вторую и третью Луну?

Многие планеты обладают спутниками и другими атребутами и они возникли не случайно. Образование Луны.8. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым астероиды и метеориды вращаясь вокруг Солнца, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики, и как следствие формируется пояс Койпера.Затем из пояса Койпера выходят ледяные планеты, окружённые атмосферой и системой колец, из которых позже образуются спутники.После того как из колец Земли образовалась Луна, ещё довольно много астероидов продолжали вращаться вокруг Земли и врезаясь на остывающую поверхность Луны — с тонкой и мягкой корой, — создавали кратеры с плоским дном. Не исключено, что первые астероиды из-за слабой гравитации и мягкой поверхности Луны оставляли за собой длинные брызги магмы. https://trends.rbc.ru/trends/futurology ... b2ce96c3c0 Считается, что Луна возникла случайно - либо в результате столкновения небесного тела с молодой Землёй, либо была случайно захвачена её гравитационным полем когда пролетала мимо Земли.В тоже время в природе не существует случайностей; всё вней предопрелено заранее. Тогда почему случайно Земля не захватила вторую и третью Луну?Многие планеты обладают спутниками и другими атребутами и они возникли не случайно. Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

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