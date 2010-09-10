Образование Луны
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Образование Луны
Образование Луны.
https://astrotalk.ru/viewtopic.php?f=5&t=17026
8. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым астероиды и метеориды вращаясь вокруг Солнца, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики, и как следствие формируется пояс Койпера.
Затем из пояса Койпера выходят ледяные планеты, окружённые атмосферой и системой колец, из которых позже образуются спутники.
После того как из колец Земли образовалась Луна, ещё довольно много астероидов продолжали вращаться вокруг Земли и врезаясь на остывающую поверхность Луны — с тонкой и мягкой корой, — создавали кратеры с плоским дном. Не исключено, что первые астероиды из-за слабой гравитации и мягкой поверхности Луны оставляли за собой длинные брызги магмы. https://trends.rbc.ru/trends/futurology ... b2ce96c3c0
Считается, что Луна возникла случайно - либо в результате столкновения небесного тела с молодой Землёй, либо была случайно захвачена её гравитационным полем когда пролетала мимо Земли.
В тоже время в природе не существует случайностей; всё вней предопрелено заранее. Тогда почему случайно Земля не захватила вторую и третью Луну?
Многие планеты обладают спутниками и другими атребутами и они возникли не случайно.
https://astrotalk.ru/viewtopic.php?f=5&t=17026
8. Большая часть массы Солнечной системы приходится на Солнце и плоскость эклиптики, благодаря которым астероиды и метеориды вращаясь вокруг Солнца, медленно приближаются как к Солнцу, так и к плоскости эклиптики, и как следствие формируется пояс Койпера.
Затем из пояса Койпера выходят ледяные планеты, окружённые атмосферой и системой колец, из которых позже образуются спутники.
После того как из колец Земли образовалась Луна, ещё довольно много астероидов продолжали вращаться вокруг Земли и врезаясь на остывающую поверхность Луны — с тонкой и мягкой корой, — создавали кратеры с плоским дном. Не исключено, что первые астероиды из-за слабой гравитации и мягкой поверхности Луны оставляли за собой длинные брызги магмы. https://trends.rbc.ru/trends/futurology ... b2ce96c3c0
Считается, что Луна возникла случайно - либо в результате столкновения небесного тела с молодой Землёй, либо была случайно захвачена её гравитационным полем когда пролетала мимо Земли.
В тоже время в природе не существует случайностей; всё вней предопрелено заранее. Тогда почему случайно Земля не захватила вторую и третью Луну?
Многие планеты обладают спутниками и другими атребутами и они возникли не случайно.
Если лошадь сдохла, слезь
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя