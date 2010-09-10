Сообщение klonik » Вчера, 14:31

Здравствуйте, где я могу всю информацию узнать про авторизацию пользователей по звонку? Хочу подключить, уйти от авторизации по сообщениям. Нужна мне более подробная информация и, если вы знаете подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.