Звонок Flash-call для авторизации
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Звонок Flash-call для авторизации
Здравствуйте, где я могу всю информацию узнать про авторизацию пользователей по звонку? Хочу подключить, уйти от авторизации по сообщениям. Нужна мне более подробная информация и, если вы знаете подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Звонок Flash-call для авторизации
Добрый день, я бы вам рекомендовала описание Flash-call API https://mobilgroup.ru/uslugi-flash-call.html тут прочитать. Вся необходимая информация здесь есть и поэтому сможете более подробно об этом узнать. Тем более я сама тут авторизацию пользователей подключила, мне очень нравится. Для бизнеса в любом случае такая авторизация отлично подходит, выгоднее и надежнее. Подключение осуществляется через API — не нужно глубоко дорабатывать собственную IT-систему. Сервис все подготовил, поэтому насчет этого вообще можете не переживать. Да и в плане безопасности на самом деле все отлично тут. Технология исключает риск перехвата SMS и защищает от спам-ботов, так как звонок совершается исключительно для передачи кода. В общем, смело можете обращаться в сервис по ссылке.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя