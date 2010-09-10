Посоветуйте нейросеть для работы с текстом
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Посоветуйте нейросеть для работы с текстом
Мне для рабочего блога нужно регулярно писать посты и придумывать свежие темы. Искусственным интеллектом раньше никогда не пользовался и вообще слабо представляю процесс изнутри. Сейчас решил попробовать переложить часть этой работы на автоматику. Подскажите, какую нейросеть лучше выбрать для первой попытки?
Re: Посоветуйте нейросеть для работы с текстом
Большинство новичков первым делом бегут пробовать тот же ChatGPT или Claude. Только на практике с ними сразу начинаются танцы вокруг блокировок, поиски иностранных номеров для подтверждения аккаунта и настройки зарубежных карт для оплаты подписки. В итоге вместо написания постов приходится убивать кучу времени на прохождение всех этих квестов. Новичкам разумнее сразу смотреть на открытые веб-сервисы, которые работают напрямую в браузере и спокойно воспринимают русский язык. Тот же ГигаЧат попробуй.
Re: Посоветуйте нейросеть для работы с текстом
Да ну, убивать время на пробивание через ограничения ради пары текстов совершенно глупо. Намного проще использовать готовые веб-интерфейсы, которые открываются с любого устройства. Как вариант, можешь опробовать Дипсик чат тут: https://pr-cy.ru/app/deepseek . Страница открывается сразу, а сама система отлично понимает задачи на русском и нормально держит контекст беседы. Там можно за пару минут набросать план статьи или расписать готовый пост.
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