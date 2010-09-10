Сообщение Fabos » Сегодня, 03:27

Большинство новичков первым делом бегут пробовать тот же ChatGPT или Claude. Только на практике с ними сразу начинаются танцы вокруг блокировок, поиски иностранных номеров для подтверждения аккаунта и настройки зарубежных карт для оплаты подписки. В итоге вместо написания постов приходится убивать кучу времени на прохождение всех этих квестов. Новичкам разумнее сразу смотреть на открытые веб-сервисы, которые работают напрямую в браузере и спокойно воспринимают русский язык. Тот же ГигаЧат попробуй.