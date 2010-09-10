Как отметить День Рождения ребёнку
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Как отметить День Рождения ребёнку
Акватермальный комплекс в Брянске предлагает разнообразные форматы мероприятий для компаний любого размера. Основное ивент-направление - организация детских дней рождения для ребят от трёх до тринадцати лет. Каждое такое событие сопровождается аниматором, включает банкетную зону, водные развлечения и бонусы для именинника. По сути, детский праздник в аэропарке превращается в полноценное событие под ключ: родителям остаётся лишь наслаждаться отдыхом, пока дети веселятся в тёплой атмосфере. Минимальное число гостей - десять человек. Команда комплекса помогает подобрать сценарий под конкретную группу, учитывая возраст и интересы участников.
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