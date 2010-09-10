Как отметить День Рождения ребёнку

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Как отметить День Рождения ребёнку

Сообщение Ingritt » Сегодня, 15:10

Акватермальный комплекс в Брянске предлагает разнообразные форматы мероприятий для компаний любого размера. Основное ивент-направление - организация детских дней рождения для ребят от трёх до тринадцати лет. Каждое такое событие сопровождается аниматором, включает банкетную зону, водные развлечения и бонусы для именинника. По сути, детский праздник в аэропарке превращается в полноценное событие под ключ: родителям остаётся лишь наслаждаться отдыхом, пока дети веселятся в тёплой атмосфере. Минимальное число гостей - десять человек. Команда комплекса помогает подобрать сценарий под конкретную группу, учитывая возраст и интересы участников.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя