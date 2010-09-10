Сообщение zevc » Сегодня, 19:21

Последнее время с мужем любой разговор заканчивается ссорой. Начинаем с того, кто заберёт ребёнка, а через десять минут уже вспоминаем друг другу всё за пять лет. Потом миримся, но через пару дней опять то же самое. Есть мысли о разводе, но рассматриваю этот вариант как крайний. Может, к психологу сначала? Ходил кто? Помогло?