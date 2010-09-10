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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3273
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кто может помочь?

Сообщение zevc » Сегодня, 19:21

Последнее время с мужем любой разговор заканчивается ссорой. Начинаем с того, кто заберёт ребёнка, а через десять минут уже вспоминаем друг другу всё за пять лет. Потом миримся, но через пару дней опять то же самое. Есть мысли о разводе, но рассматриваю этот вариант как крайний. Может, к психологу сначала? Ходил кто? Помогло?
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