Кто может помочь?
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Кто может помочь?
Последнее время с мужем любой разговор заканчивается ссорой. Начинаем с того, кто заберёт ребёнка, а через десять минут уже вспоминаем друг другу всё за пять лет. Потом миримся, но через пару дней опять то же самое. Есть мысли о разводе, но рассматриваю этот вариант как крайний. Может, к психологу сначала? Ходил кто? Помогло?
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