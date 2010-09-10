Кто может помочь?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3273
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кто может помочь?

Сообщение zevc » Вчера, 19:21

Последнее время с мужем любой разговор заканчивается ссорой. Начинаем с того, кто заберёт ребёнка, а через десять минут уже вспоминаем друг другу всё за пять лет. Потом миримся, но через пару дней опять то же самое. Есть мысли о разводе, но рассматриваю этот вариант как крайний. Может, к психологу сначала? Ходил кто? Помогло?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3277
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кто может помочь?

Сообщение klonik » Вчера, 23:06

Было такое, причем у нас этот период на кризис семи лет выпал. Я нашла психолога здесь https://www.liveexpert.org/ и сначала обратилась одна, муж не хотел. На консультации разобрали конкретную ссору: с чего начали, где пошли обвинения и что каждый пытался сказать. Договорились попробовать паузу, когда начинаем повышать голос, но обязательно возвращаться к разговору позже. Не скажу, что теперь совсем не ругаемся, но отношения стали налаживаться.
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