Сообщение Magistral » Сегодня, 00:10

Запускаю свою контору, сейчас нанял HR-специалиста со стороны на пару месяцев, чтобы он мне нормальный штат набрал и запустил процессы. Но он временный, чисто проектный, а дальше всю эту бумажную волокиту с сотрудниками придется вести самому, чтобы не раздувать бюджет на старте. Подскажите, что вообще нужно для ведения кадров и как грамотно всё организовать, чтобы потом не влететь на штрафы?