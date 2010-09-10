Как организовать кадровое делопроизводство с нуля?

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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Как организовать кадровое делопроизводство с нуля?

Сообщение Magistral » Сегодня, 00:10

Запускаю свою контору, сейчас нанял HR-специалиста со стороны на пару месяцев, чтобы он мне нормальный штат набрал и запустил процессы. Но он временный, чисто проектный, а дальше всю эту бумажную волокиту с сотрудниками придется вести самому, чтобы не раздувать бюджет на старте. Подскажите, что вообще нужно для ведения кадров и как грамотно всё организовать, чтобы потом не влететь на штрафы?
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Как организовать кадровое делопроизводство с нуля?

Сообщение Fabos » Сегодня, 00:18

Бумажная работа с персоналом всегда становится настоящим испытанием для новичков. Трудовая инспекция за ошибки штрафует жестко и сразу. Самостоятельно вести учет в обычных таблицах не получится, так как там быстро начнется путаница с отпусками и больничными. Лучше сразу присмотреть облачные сервисы для малого бизнеса или отдать эту часть на аутсорс. Плюс придется сразу делать кучу локальных актов вроде правил внутреннего распорядка и положения об оплате труда, иначе первая же жалоба от уволенного сотрудника выйдет боком.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Как организовать кадровое делопроизводство с нуля?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 00:24

Программы программами, но если не понимать саму логику процессов софт не спасет. Тут нужно четко знать алгоритмы приема, перевода и увольнения. Для старта придется составить четкий план, какие документы оформляются в первый день работы, какие отчеты сдаются и в какие сроки. Можешь почитать про ведение КДП тут https://megaconsult.ru/blog/kadrovoe-deloproizvodstvo-s-nulya-poshagovye-instruktsii . Там лежит понятная шпаргалка по всем базовым приказам и журналам для старта. По ней можно быстро собрать обязательные папки на людей и не нахватать штрафов при первой же проверке.
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