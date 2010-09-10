Оборудование для лицензирования кабинета анестезиологии и реанимации
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Оборудование для лицензирования кабинета анестезиологии и реанимации
Подготовка медицинского учреждения к лицензированию требует внимательного отношения к комплектации кабинетов. Для отделения анестезиологии и реанимации особенно важно заранее определить перечень необходимой техники и проверить наличие сопроводительных документов. Компания «МедКонсалт» предлагает аренду медицинского оборудования для оснащения помещений данного профиля. В перечень могут входить наркозные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные и шприцевые насосы, аспираторы и наборы для интубации. Оборудование для лицензирования кабинета анестезиологии и реанимации с регистрационным удостоверением в Нижнем Новгороде можно подобрать с учетом назначения помещения и количества пациенто-мест. Перед оформлением заказа рекомендуется сверить комплект с действующими требованиями к конкретному виду медицинской деятельности.
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