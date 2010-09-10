Патент по русскому языку
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Патент по русскому языку
Такая ситуация: приехала в Москву полгода назад, устроилась сиделкой в хорошую семью, но без патента меня вот-вот попросят. Хозяйка сказала прямо: «Либо патент, либо ищи другое место». А я жутко боюсь экзамена — русский вроде знаю, но как только слышу аудирование, у меня в голове всё путается. Как сдать, чтобы точно сдать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость