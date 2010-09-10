Патент по русскому языку

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3278
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Патент по русскому языку

Сообщение klonik » Сегодня, 19:57

Такая ситуация: приехала в Москву полгода назад, устроилась сиделкой в хорошую семью, но без патента меня вот-вот попросят. Хозяйка сказала прямо: «Либо патент, либо ищи другое место». А я жутко боюсь экзамена — русский вроде знаю, но как только слышу аудирование, у меня в голове всё путается. Как сдать, чтобы точно сдать?
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