Патент по русскому языку
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Патент по русскому языку
Такая ситуация: приехала в Москву полгода назад, устроилась сиделкой в хорошую семью, но без патента меня вот-вот попросят. Хозяйка сказала прямо: «Либо патент, либо ищи другое место». А я жутко боюсь экзамена — русский вроде знаю, но как только слышу аудирование, у меня в голове всё путается. Как сдать, чтобы точно сдать?
Re: Патент по русскому языку
У меня была точно такая же паника — особенно перед аудированием. Я тоже работала, времени на курсы не было, и тоже боялась, что завалю и останусь без работы. Нашла ExamMoniPat и стала готовиться по билетам. Там 22 задания, 80 минут, проходной — 11 баллов. Я тренировалась каждый день по 20–30 минут, разбирала ошибки. В итоге сдала с первого раза, набрала 15 баллов. Так что не бойтесь, если потратить время на подготовку, то все реально.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей