Сообщение klonik » Вчера, 19:57

Такая ситуация: приехала в Москву полгода назад, устроилась сиделкой в хорошую семью, но без патента меня вот-вот попросят. Хозяйка сказала прямо: «Либо патент, либо ищи другое место». А я жутко боюсь экзамена — русский вроде знаю, но как только слышу аудирование, у меня в голове всё путается. Как сдать, чтобы точно сдать?